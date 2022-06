BR-343: trecho que interliga Parnaíba e Luís Correia sofre erosão

Devido ao nível de cheia da maré do Rio Portinho, um trecho da BR-343, que interliga os municípios de Parnaíba e Luís Correia, vem sofrendo um processo de erosão. O local que está cedendo fica próximo à ponte.



(Foto: Reprodução/Portal do Catita)

Diante disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e fez a sinalização do trecho, colocando cones no local, além de acionar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para realização dos reparos.

O superintendente do DNIT, Ribamar Basto, destacou que o órgão já foi notificado e que fará o reparo do trecho nos próximos dias. “Não é um desmoronamento e sim uma erosão no corpo estradal. Está sinalizado e vamos oportunamente tomar as providências. Não há nenhum risco de ruptura da rodovia nos próximos dias”, diz o superintendente.



