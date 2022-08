Dois homens são mortos a tiros na cidade de Parnaíba

Dois homens ainda não identificados foram mortos com disparos de arma de fogo no final da tarde desta quarta-feira (10), no bairro São Vicente de Paula, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da Rondas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e da Força Tática foram acionadas por populares que informaram que um tiroteio havia sido registrado na região. Contudo, ao chegarem ao local de difícil acesso, os policiais se depararam com dois homens com múltiplos ferimentos de tiros já sem vida. Foto: Reprodução Com medo de represálias, populares que testemunharam o crime não deram mais informações sobre o caso. Familiares das vítimas que também estiveram no local se recusaram a revelar a identidade dos dois mortos. Até o momento não há informações sobre os suspeitos de terem praticado o crime ou a motivação que levou ao duplo homicídio. Equipes da PM isolaram o local até a chegada da perícia da Polícia Civil. O Instituto de Medicina Legal também foi acionado e recolheu os corpos das vítimas. O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios, Tráfico e Latrocínio (DHTL).

