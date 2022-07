Homem que matou o irmão em Parnaíba é condenado a 21 anos de prisão

Um homem identificado como Victor de Araújo Carvalho, réu por assassinar em julho do ano passado o próprio irmão a tiro no município de Parnaíba, no Litoral do Piauí, foi condenado a 21 anos de prisão durante sessão do Tribunal Popular do Júri. A condenação pelo crime de homicídio teve o motivo fútil como agravante.

De acordo com os autos do processo, Victor Carvalho se desentendeu com o irmão Jhon Maicon Carvalho por conta de problemas familiares no dia 05 de julho de 2021. Por volta das 21h, no bairro Bebedouro, o acusado sacou uma arma e efetuou um disparo contra a vítima.

Prisão de Victor Carvalho após o crime (Foto: Polícia Civil)

O Ministério Público sustentou que João Vitor livrou-se da arma utilizada, razão pela qual foi concedido mandado de busca e apreensão em sua residência, e foi encontrado um aparelho celular, grande quantidade de dinheiro e entorpecentes, indicando o local como possível ponto de venda de drogas.

O promotor de Justiça Márcio Giorgi Carcará Rocha defendeu no julgamento que os irmãos integravam facções criminosas rivais em Parnaíba. Victor já aguardava o julgamento no sistema prisional do Piauí.

