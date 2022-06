Ecotur 2022 movimenta litoral piauiense neste final de semana

O Ecotur 2022, em sua 16ª Edição, chega ao litoral piauiense e movimenta a Praia de Atalaia neste sábado (25) e domingo (26). Durante dois dias, o evento desenvolve atividades de educação ambiental e ações para os turistas que estão curtindo o final de semana na cidade. O projeto é uma iniciativa do Sistema O DIA de Comunicação e visa chamar atenção sobre a preservação do meio ambiente.



(Fotos: Jailson Soares/ODIA)

Uma tenda foi instalada na Praia de Atalaia, ao lado da Barraca do Carlitu’s, onde serão realizadas diversas atividades. Além disso, também foram colocadas arenas esportivas para prática de vôlei, beach tênis e futebol de areia.



No início da manhã, foram entregues kits com material educativo aos turistas, além de brindes com squeeze, sacolinhas de lixo para veículos e viseira. À tarde, será realizada a cata simbólica de lixo na praia.



O educador físico Demóstenes Ribeiro, parceiro do Ecotur, irá promover uma aula de zumba e ginástica aos turistas. Ele lembra que é necessário unir um estilo de vida mais saudável, sem esquecer de praticar ações ambientais. "Procure se movimentar. A atividade física saudável é aquela que você gosta. Se não tiver afinidade pela atividade física, dificilmente você vai perdurar. O importante é não ficar parado e nosso objetivo aqui é fazer com que as pessoas que estão na praia se movimentem, para viverem mais e melhor”, disse.

Demóstenes ainda ressaltou a importância do projeto desenvolvido pelo Sistema o DIA. "Quando você consegue unir dois aspectos imprescindíveis para a vida do cidadão, aí você fecha com chave de ouro. É uma grande honra participar deste evento, dando minha colaboração”, complementou.



Projeto Ecotur

O projeto Ecotur é promovido pela Fundação Octávio Miranda e parceiros e acontece há mais de 15 anos. A intenção é desenvolver ações de caráter ecológico e ambiental, colaborando para conscientizar a sociedade sobre a necessidade de realizar ações preventivas e de proteção à natureza.



A diversão também está garantida no Ecotur 2022. Como parte das ações do projeto, a praia de Atalaia, em Luís Correia, será palco de atividades esportivas e recreativas.



Cerca de 50 pessoas participarão diretamente da ação, incluindo voluntários e organizadores do projeto. Para realização do Ecotur 2022, o Sistema O DIA de Comunicação conta com o patrocínio do Governo do Estado do Piauí, em parceria com as prefeituras de Parnaíba e Luís Correia, do Grupo Sesc e da Barraca Carlitu’s.







(Fotos: Jailson Soares/ODIA)

