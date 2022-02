Ex-prefeito de Parnaíba, Zé Hamilton sinaliza que pode votar em Sílvio Mendes

O ex-prefeito de Parnaíba, Zé Hamilton, pode apoiar a pré-candidatura de Sílvio Mendes para o governo do Piauí e representar uma baixa na base de apoio do Palácio de Karnak no município litorâneo. Três vezes prefeito da cidade, Zé Hamilton estaria propenso a fazer campanha para o principal nome de oposição.

Uma das declarações que levam a entender que Zé Hamilton pode seguir com Sílvio Mendes foi dada ao vice-prefeito Beto Teles. “Tive uma conversa com o ex-prefeito Zé Hamilton e perguntei sobre seu posicionamento. Ele me respondeu o seguinte: “Diga para o Sílvio Mendes que sou um grande amigo dele”. Perguntei se ele estaria disposto, se necessário fosse, nós tocarmos a campanha de Sílvio Mendes em Parnaíba, ele me garantiu que sim”, revelou Beto.

Aliado do governo, Zé Hamilton pode votar em Sílvio Mendes (Foto: Reprodução)

O conteúdo da declaração faz referência também aos flertes que Mão Santa vem tendo com o pré-candidato petista Rafael Fonteles, e que, inclusive, já recebeu o candidato de Wellington Dias em seu gabinete no litoral e trataram sobre uma possível filiação de Gracinha Moraes Sousa ao MDB.

“Sempre entendi o Mão Santa conta o PT. Sempre vi o Mão Santa discursar contra o PT. Acredito que ele deverá permanecer contra o PT. Mas não posso falar sobre o pensamento dele, não conversei com ele, mas pelo que a gente sente e nota é que não fica com o PT. Mas política a gente nunca sabe”, disse o vice-prefeito.

Beto defende que Mão Santa e Zé Hamilton estejam no mesmo palanque na disputa do governo do Estado em Parnaíba. “Acredito que as maiores forças da cidade de Parnaíba estarão juntas para que a gente possa fazer a eleição de Sílvio Mendes e ter a vitória lá”, disse.

A deputada Teresa Brito deve seguir com a oposição ao governo do Estado. No evento de lançamento das chapas majoritárias do Progressistas, a parlamentar esteve no palco. A presença da parlamentar da pré-campanha do principal bloco de oposição era tida como incerta, uma vez que seu partido, o PV, trabalha por uma federação com o PT. Teresa Brito, por sua vez, afirmava que não pretendia deixar o partido.

