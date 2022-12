Homem é morto com golpe de faca no peito em Parnaíba

A noite deste sábado (10) foi marcada pela violência no litoral piauiense onde um homem foi assassinado com golpes de faca. O crime aconteceu na cidade de Parnaíba por volta das 22 horas. Antônio Francisco Pereira Gomes teve seu corpo encontrado por populares no bairro Dirceu Arcoverde. Acionada, a Polícia Militar chegou ao local e constatou que a vítima já estava sem vida.



Foto ilustrativa: Arquivo O Dia

A informação foi confirmada pelo Comando do 2º Batalhão de Parnaíba. Conforme consta no relatório da ocorrência, Antônio Francisco tinha um único ferimento grave de arma branca na altura do tórax, mas sem outras lesões espalhadas pelo corpo. A morte aconteceu antes mesmo da chegada da ambulância. Nada de valor material teria sido levado da vítima.

A PM isolou a área e acionou a perícia da Delegacia de Homicídios, Tráfico e Latrocínio (DHTL), que vai prosseguir com as investigações. Ainda não se tem informações sobre suspeitos nem se Antônio Francisco foi morto em uma tentativa de assalto ou em uma execução.

O corpo dele foi levado pela IML.

