Motorista de aplicativo é assassinado a tiros em Parnaíba

Um homem identificado como Carlos Henrique Rios da Costa, 31 anos, foi assassinado a tiros nas primeiras horas da manhã deste domingo (16) na cidade de Parnaíba, litoral piauiense. De acordo com a Polícia Militar, ele trabalhava como motorista de aplicativo e no momento do crime estava saindo de uma festa particular quando foi surpreendido pelos disparos.

Foto: Divulgação/PMPI

O fato aconteceu no Loteamento Jardim Atlântico e Carlos Henrique estava acompanhado de um adolescente quando o crime aconteceu. Conforme aponta o relatório de ocorrência do 2ª Batalhão, que atende Parnaíba, foram encontradas cápsulas de pistola ponto 40 na cena do crime. A perícia não informou ainda quantos disparos atingiram a vítima.

Equipes da Delegacia de Homicídios, Tráfico e Latrocínio (DHTL) estiveram no local juntamente com o IML, que removeu o corpo de Carlos Henrique. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime nem sobre quem teria efetuado os disparos. A polícia está colhendo imagens de câmeras de segurança nas proximidades que possam ter registrado o momento.

