Hospital nega erro médico em morte de criança em Parnaíba

Após denúncias de familiares que uma criança teria falecido por suposto erro médico, o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), em Parnaíba, se manifestou através de nota oficial e rebateu as acusações. A direção da unidade de saúde explicou que a criança de iniciais A.S.G.N já chegou em estado grave e apresentou piora do quadro de saúde.

Leia também: Dia Nacional da Adoção: “Eu queria ser pai, independente de qualquer coisa”

Segundo o HEDA, a criança deu entrada na noite do último domingo (22/05) com aumento das frequências cardíaca e respiratória, pele fria e sudoreica, extremidades arroxeadas, o que evidenciou quadro de desidratação grave com sinais de infecção generalizada. “Na triagem inicial da criança já foi identificado a condição grave em que a mesma chegou, o que levou a ser prontamente encaminhada para a sala de emergência pediátrica”, disse a nota.

Foto: Reprodução / redes sociais

O pai da criança, porém, usou as redes sociais para relatar que levou a filho com diarreia para o hospital, mas que a equipe teria drogado a criança, o que provocou falta de ar e o falecimento. “Passaram uma hora furando ele. Depois ele resolveu colocar na veia do pescoço. Drogaram meu filho porque ela estava muito agitado. Depois disso meu filho começou a sentir falta de ar e febre de 40g depois ela intubaram e me entregaram meu filho morto”, disse.

O HEDA comentou que a equipe médica encontrou dificuldades para instalação de um acesso na veia da criança e precisou realizar um acesso central. Devido a piora do quadro de saúde, o hospital, afirmou que foram administradas drogas vasoativas e intubação orotraqueal. “Mesmo com todas as medidas possíveis tomadas por essa unidade hospitalar, infelizmente, evoluiu à óbito no dia 23/05/2022 às 16h03”, trouxe a nota.

O caso

Uma criança de iniciais A.S.G.N faleceu no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), em Parnaíba, no litoral do Estado, após dar entrada na unidade de saúde com quadro grave de infecção. Familiares da criança acusaram o hospital de erro médico com aplicação de medicamentos que teriam levado a morte da criança.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no