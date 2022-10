Jovem de 18 anos é assassinado com dois tiros em Parnaíba

Um jovem apenas 18 anos identificado como sendo Paulo Henrique Alves Demetrius foi assassinado a tiros no final da noite desta terça-feira (04) no bairro São José, em Parnaíba, litoral piauiense. Ele andava a pé pela Rua 7 de Setembro quando foi abordado por um homem, que já chegou efetuando os disparos.



A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram acionadas para colher as primeiras informações. Conforme aponta o relatório da ocorrência do Comando do 2º BPM, a Paulo Henrique foi atingido com um tiro no tórax e outro do lado direito do peito. Populares ainda chegaram a acionar uma ambulância, mas quando o socorro chegou, a vítima já estava sem vida.



Foto ilustrativa: Ministério Público do Piauí

Com Paulo Henrique, a PM localizou uma mochila, que foi recolhida e passará por perícia. De acordo com a polícia, o crime tem características de execução, uma vez que nada de valor material da vítima chegou a ser levado, o que poderia caracterizar um latrocínio (roubo seguido de morte). Ainda não se tem informações sobre quem teria praticado o crime. A Polícia Militar diligenciou na região, mas nenhuma prisão relacionada ao caso foi efetuada até o momento.

O caso foi encaminhado e será investigado pela Delegacia de Homicídios, Tráfico e Latrocínio (DHTL) de Parnaíba.

