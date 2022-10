Morre a terceira criança vítima de incêndio em uma casa em Parnaíba

Morreu na tarde deste domingo (23), a terceira criança vítima de um incêndio que atingiu a residência deles no bairro Frei Higino, na cidade de Parnaíba, no litoral do Estado. Francisca Aylla, de 7 anos, era a única sobrevivente da tragédia. Os outros dois irmãos - Francisco Ayllan, de seis anos, e Maria Eloá, de quatro anos - foram socorridos e encaminhados ao hospital, mas morreram no mesmo dia do incêndio.

A informação da morte da terceira criança foi confirmada pela comunicação do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), onde a Francisca Aylla estava internada desde o dia em que deu entrada, em estado gravíssimo. O último boletim do hospital, afirmava que a menina estava respirando com dificuldades e contando com a ajuda de ventilação mecânica e não apresentava reflexos neurológicos.

Francisca Aylla é a criança que está no centro da foto (Foto: Arquivo Pessoal)

A direção do HEDA havia informado que aguardava estabilização do quadro de saúde de Francisca Ayla para que ela fosse transferida para o Hospital de Urgências de Teresina. Contudo, diante do quadro de saúde da paciente, a transferência não se concretizou. O Hospital não soube informar quando será o velório de Francisca Aylla.

Relembre o caso

As informações preliminares dão conta de que as crianças estavam sozinhas em casa quando aconteceu uma explosão seguida de incêndio. Elas teriam sido socorridas por vizinhos. A origem do incêndio ainda não foi identificada pelo Corpo de Bombeiros, que esteve no local para controlar as chamas.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Até o momento, não há confirmação do que teria provocado o incêndio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Parnaíba.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no