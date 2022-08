Parnaíba: homem é condenado a 38 anos de prisão por homicídio qualificado

Francisco Bezerra Moraes Lima foi condenado a 38 anos e 06 meses de prisão em regime fechado por homicídio qualificado. O crime ocorreu em 23 de fevereiro de 2009, no município de Parnaíba.

A condenação foi realizada pelo promotor de Justiça Rômulo Cordão, responsável pela 5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, representando o Ministério Público do Piauí (MPPI) em sessão plenária do Tribunal do Júri.

O réu assassinou a vítima, identificada como Francisco Jairo, com quatro disparos de arma de fogo, após a vítima ter sido lesionada também com um golpe de faca.

O Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese apresentada pelo MPPI, onde Francisco Bezerra Moraes Lima foi denunciado juntamente com mais dois corréus que estão foragidos.

Com informações do Ministério Público