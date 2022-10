Parnaíba: menina de sete anos, sobrevivente de incêndio, continua em estado gravíssimo

Francisca Ayla, de sete anos, continua internada em estado gravíssimo Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), em Parnaíba, após sobreviver a um incêndio na residência onde morava no bairro Frei Higino. Segundo o hospital, a menina está respirando por ventilação mecânica e não apresenta reflexos neurológicos até o momento.

Os dois irmãos da menina, Francisco Ayllan, de seis anos, e Maria Eloá, de quatro anos, chegaram a ser socorridos, mas morreram no hospital.

Foto: Arquivo pessoal

A direção do HEDA havia informado que aguardava estabilização do quadro de saúde de Francisca Ayla para que ela fosse transferida para o Hospital de Urgências de Teresina. Contudo, diante do quadro de saúde da paciente, ainda não há informações sobre a transferência para a Capital.

De acordo com informações preliminares, as crianças estavam sozinhas em casa e teriam sido socorridas por vizinhos. Até o momento, não há confirmação do que teria provocado o incêndio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Parnaíba.







