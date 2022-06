Parnaíba recebe Selo ‘O DIA Cidades Eficientes em Geração de Energia 2022'

O município de Parnaíba, distante 337 km de Teresina, recebeu nesta sexta-feira (24) o Selo ‘O DIA Cidades Eficientes em Geração de Energia 2022’. O prêmio foi entregue ao prefeito da cidade, Mão Santa, e é concedido pelo Sistema O DIA de Comunicação, destinado às cidades piauienses que sediam Parques Eólicos, Solares e Indústrias de biomassa.



Segundo dados divulgados pela Secretaria de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis, e reconhecidos pelo Ministério de Minas e Energia, o município de Parnaíba teve uma potência eólica de 118,80 MW no mês de janeiro deste ano. O dado leva em consideração a geração de energia elétrica e a capacidade instalada na cidade e é atualizado mensalmente.

Para o município, receber o Selo ‘O DIA Cidades Eficientes’ é uma maneira de reconhecer a cidade, que se destaca por contribuir com a geração de energia limpa, ajudando o meio ambiente, no desenvolvimento da cidade e impactando diretamente na vida da população local.



É importante destacar que os municípios que sediam tais parques contribuem de forma significativa com a sociedade, à medida em que a energia limpa gerada em seu território ajuda no Sistema Elétrico Nacional, é sustentável, além de influenciar na arrecadação de tributos estaduais e nacional.



A entrega do Selo ‘O DIA Cidades Eficientes em Geração de Energia’ ocorreu durante a Primeira Edição do Seminário O DIA Debate, que discutiu o cenário de Energias Sustentáveis como vetor de desenvolvimento no Piauí.

