Quadrilha forjava construções de imóveis em Parnaíba para conseguir financiamento da Caixa

A Polícia Federal desarticulou na manhã desta sexta-feira (14) um grupo criminoso que atuava no Piauí fraudando contratos habitacionais para conseguir ter acesso a programas de financiamento da Caixa Econômica Federal. A operação foi batizada de Casa de Papel porque, segundo a polícia, a quadrilha forjava construções de imóveis para liberar as parcelas do financiamento.



Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Ao longo da investigação, os policiais detectaram indícios de que os criminosos utilizavam documentos falsos para atestar a evolução da construção dos imóveis em Parnaíba. “Havia a utilização de fotos falsas do andamento da obra visando liberar o recebimento das parcelas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Todavia, as obras sequer foram iniciadas nos terrenos objeto do contrato de financiamento”, explicou a PF em nota.



Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal solicitou e a justiça autorizou o bloqueio de um montante de mais de R$ 380 mil da quadrilha. A quantia foi recebida pelos suspeitos por meio das fraudes no financiamento habitacional e representa o prejuízo que a Caixa Econômica Federal teve com a prática do crime.

A PF não informou ainda se houve prisões, mas ressaltou que a pena pelo crime de obter vantagens, mediante fraude em instituições financeiras, pode chegar a oito anos de reclusão.

Com informações da Polícia Federal

