Jornal O Dia 72 anos: contribuição social e o alcance da comunicação

Chegar aos que mais necessitam. Dar voz a quem não tem voz. Fiscalizar e cobrar os Três Poderes. A função social do jornalismo é cada vez mais importante e crescente, especialmente quando falamos em atender as minorias. Se um tema é denunciado e repercutido na mídia, a tendência é de que a sociedade volte seus olhos para esse assunto, cobrando dos órgãos competentes a solução para a problemática. Dando continuidade à comemoração dos 72 anos do Jornal O DIA, vamos relembrar de pautas que foram solucionadas após serem denunciadas nas páginas do jornal impresso.

Vereador denuncia FMS: falta alimentos para pacientes acamados em Teresina

Antes

No dia 13 de setembro de 2022, o vereador Ismael Silva (PSD) denunciou que a Fundação Municipal de Saúde (FMS) estaria há três meses sem fornecer insumos para a dieta enteral e suplemento alimentar para crianças e pacientes que dependem de alimentação especial em Teresina. A denúncia foi feita ao Jornal O DIA e teve grande repercussão. Ainda segundo o parlamentar, a FMS teria orientado os que os próprios pacientes produzissem a alimentação de forma caseira, sem qualquer orientação ou utensílios específicos. Diante da denúncia, o Ministério Público do Piauí foi acionado para investigar o caso.

Depois

Três semanas após a denúncia feita ao O DIA, o Ministério Público notificou a FMS para esclarecimentos sobre o caso, que até então não havia sido solucionado. “Busquei o Jornal O DIA apostando na credibilidade e na importância da Comunicação, e o Jornal deu ênfase a essa denúncia, sem falar na repercussão em meio à população e aos usuários da saúde. Fizemos o encaminhamento e o O DIA também nos acompanhou, nos apresentou os dados das famílias que estavam precisando de dietas enterais de pacientes acamados ou que tinham alguma doença crônica. Fizemos o encaminhamento ao Ministério Público e diante de toda essa repercussão, tivemos um resultado importante para essas famílias, que foi a regularização dessas dietas enterais na FMS”, destacou o vereador Ismael Silva.

Vereador Ismael Silva cita o Jornal O DIA como fonte para execução de projetos

O parlamentar pontuou que o jornal impresso tem sua importância, não somente pelos anos que tem de circulação, reforçando sua credibilidade, mas por este ser um documento que não permite alterações, exigindo uma boa e real apuração dos fatos. Além disso, Ismael Silva acrescentou que as denúncias feitas pelo O DIA servem para pautar os parlamentares, entendendo as demandas da sociedade e buscando soluções.

“Tem ações do meu mandato que eu executei por informações que tomei conhecimento por meio do Jornal O DIA. Em dezembro de 2022, o Sistema O DIA de Comunicação relatou os inúmeros créditos suplementares que foram abertos durante o ano, por meio de decreto, no Poder Executivo. Nós fomos fiscalizar e confirmar a veracidade dessas informações e apresentamos um Projeto de Lei na Câmara Municipal de Teresina, que está pendente de votação, que é justamente para trazer mais transparência para esses créditos suplementares”, concluiu.

Dr. Pessoa é denunciado por suposta irregularidade em compra de livros

Antes

O Jornal O DIA denunciou, em dezembro de 2021, a compra de 100 mil livros pela Prefeitura Municipal de Teresina (PMT) e a Secretaria Municipal de Educação (Semec). De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindserm), que apresentou a denúncia, a gestão municipal teria pago R$ 6,5 milhões pelo material didático. O dinheiro teria sido usado para adquirir exemplares do livro “Teresina Educativa”, que seriam usados em turmas de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Depois

Quase um ano depois, em novembro de 2022, o Tribunal de Contas do Piauí (TCE) aplicou uma multa no valor de R$ 65 mil ao Secretário de Educação de Teresina (Semec), Nouga Cardoso. A compra milionária foi suspensa pelo TCE após a denúncia e o valor foi bloqueado pela Justiça. Na época, o Ministério Público pediu o afastamento do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, e do secretário Nouga, além da devolução de R$ 191 milhões do Fundeb.

DER realiza obras na entrada da Vila São Francisco, na zona Sul de Teresina

Antes

No dia 23 de fevereiro de 2022, a equipe de reportagem do O DIA esteve na Vila São Francisco, na zona Sul de Teresina, para apurar denúncias de moradores da região com relação às obras da BR-316. O local estaria causando transtornos aos moradores e motoristas, especialmente na Rua Antônio Gregório Veras, que estava com inúmeros buracos.

Depois

Ainda no mesmo dia, após a reportagem do O DIA visitar o local, uma equipe da Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (Saad Sul) e da engenharia do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI) executaram reparos paliativos no local, com o intuito de amenizar os transtornos durante o período chuvoso, além de recompor o acesso com asfalto.

“Essa rotatória é muito perigosa. Eles concluíram o asfalto, mas não colocaram a sinalização, o que não adiantou muito e acaba sempre tendo acidentes. A obra ficou muito boa, mas precisa ser feito algo para coibir esses acidentes”, diz Maria da Cruz Alves (39), proprietária de uma borracharia.

Horticultores amargam prejuízos com aumento do nível do Rio Parnaíba

Antes

Em janeiro de 2022, o Jornal O DIA visitou a Horta da Vila Apolônia, localizada na Avenida Boa Esperança, zona Norte de Teresina, que ficou alagada devido ao nível do Rio Parnaíba que subiu e invadiu o local. Os horticultores perderam seus cultivos e alguns tiveram prejuízo de mais de R$1 mil. Muitos se mantinham exclusivamente com a venda das hortaliças e não recebiam nenhum tipo de benefício. Com a perda da horta, eles pediam ao poder público que desse assistência.

Depois

Quinze dias após denunciar a situação, a Prefeitura de Teresina cadastrou 31 famílias para que recebessem assistência social e técnica. Os horticultores foram beneficiados com cestas básicas por dois meses, enquanto o volume das águas baixava e eles podiam voltar a cultivar suas hortaliças.

“A água invadiu a horta e perdemos tudo, a ponto de não termos o que vender. Quando recebemos a cesta ajudou bastante porque não tínhamos de onde tirar. Na minha casa moram cinco pessoas, era apertado, mas conseguimos nos virar durante esse período, enquanto as águas baixavam até conseguirmos cultivar nossas hortaliças novamente”, disse Carlota Maria Rodrigues dos Santos (59), que trabalha há mais de 20 anos na Horta da Vila Apolônia.

