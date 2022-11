Não quer assistir ao jogo do Brasil? Confira opções de entretenimento durante a partida

Às 16h desta quinta-feira (24), o Brasil entra em campo contra a Sérvia na primeira partida da seleção brasileira pela fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. A estreia da seleção é esperada por milhares de torcedores em Teresina, mas há também quem não goste de acompanhar as partidas no mundial.



O estudante Gustavo Alves é uma das pessoas que não gosta de assistir aos jogos da seleção. Nesta Copa, não será diferente. O jovem irá aproveitar o tempo livre para dormir ou jogar videogame durante a partida contra a Sérvia.

“Eu assistia quando era criança e costumo dizer que sou um vascaíno fake, porque fui incentivado pela minha família a torcer para o Vasco, mas acho uma perda de tempo parar para assistir ao jogo. Vou aproveitar para ficar em casa, para dormir ou jogar Pokémon. Eu tenho dois cachorros e eles ficam desesperados com barulho dos fogos, então vou para casa ficar com eles”, afirma.

Para quem quer ficar no conforto de casa, uma boa opção é aproveitar para curtir o catálogo dos streamings. Na Netflix, por exemplo, as séries 1899 e Wandinha, e o filme Enola Homes 2 são algumas das estreias mais recentes. A professora Jéssica Sales é uma das teresinenses que não irá assistir ao jogo, mas pretende colocar as séries em dia.

Foto: Reprodução/Pixabay

"Eu vou estar liberada do trabalho às 15h, então pretendo ir para casa assistir minhas séries. Como não tenho tempo durante a semana, vou aproveitar a folga para descansar", destaca.

Já para as pessoas que querem sair de casa durante o jogo e preferem as telonas, os filmes "Força Bruta", "Ligação Explosiva", "Sra. Harris vai a Paris" e "Mundo Estranho" estão em cartaz nos Cinemas Teresina no Teresina Shopping, o único cinema da capital que estará aberto durante a partida.



Foto: Divulgação

Para quem quer continuar o projeto fitness durante os jogos, algumas academias localizadas na zona Leste de Teresina deverão estar abertas no horário da partida. Já os parques de Teresina, como o Parque da Cidadania, Potycabana e Parentão, irão fechar somente no horário dos jogos voltando ao horário de funcionamento normal em seguida.

