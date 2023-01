“Empreendedorismo deve ser estimulado”, diz Campelo Filho no Ideias em Debate desta terça

No programa Ideias em Debate desta terça-feira (17), o advogado Campelo Filho recebeu o presidente do Movimento Empreender Piauí (MOVE), Arthur Feitosa, para debater sobre as expectativas do setor empresarial e produtivo diante do novo governo. No bate-papo, Campelo Filho ressaltou que o empreendedorismo é um movimento social que precisa ser estimulado.

Durante o programa, o presidente do Move explicou que a organização surgiu a partir da necessidade de uma maior representatividade no setor. “O Move foi uma ideia que surgiu em 2015 a partir de um grupo de empresários que sentiam falta de uma associação que pudesse representar o setor produtivo como um todo e falar sobre os setores da cadeia produtiva, como o comércio, a indústria, o serviço e o agronegócio”, afirma Arthur Feitosa.

Advogado Campelo Filho debate sobre empreendedorismo (Foto: Arquivo O DIA)

Ao relembrar as ações do movimento, Campelo Filho destacou a importância de os empresários manterem contato com políticos e autoridades do poder público a fim de alinhar os interesses. Para Arthur Feitosa, esse trabalho diz respeito à abertura de um diálogo com o estado e o município. “Nós tivemos oportunidade de falar com os políticos nas eleições municipais de 2020 e nas estaduais de 2022 e levar as reivindicações que impedem o crescimento da economia em nosso estado. Toda a população depende do avanço do setor privado, então pedimos aos políticos que estejam abertos para que possamos levar nossas demandas”, destaca o presidente da Move.

Em relação às novas expectativas para o ano de 2023, Campelo Filho comenta a respeito do aumento do ICMS. Segundo o advogado, "houve uma grande discussão no mundo empresarial”. Sobre o assunto, Arthur Feitosa aponta que os empresários ficaram apreensivos com essa “atitude de última hora” e destaca que as entidades estão se unindo para conversar sobre o tema.

Por fim, Campelo Filho lembra que, muitas vezes, os empresários são mal vistos pela sociedade e que é preciso ressignificar a maneira como as pessoas os veem. “Foi criada uma imagem muito ruim dos empresários, eles são vistos como vilões, mas na verdade são os heróis, pois mantém as empresas abertas em um cenário econômico de crise”, reforça o advogado.

Arthur Feitosa, presidente do MOVE (Foto: Arquivo O DIA)

Em relação a isso, Arthur Feitosa ressalta que combater esse preconceito é um dos motivos pelo qual a Move foi criada. “O empresário faz a roda girar e sem ele o estado não existe, pois vive do nosso suor e dos nossos impostos. Sabemos que não é verdade essa definição de que o empresário é ganancioso e escraviza seus funcionários. A iniciativa privada trabalha para obter lucro, mas também para viabilizar o crescimento da sociedade. O empresário não é inimigo da população e as pessoas precisam ver o empresário como um aliado”, conclui o presidente





Ideias em Debate / O DIA TV