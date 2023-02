Alepi irá manter sessões plenárias pela manhã, confirma Franzé Silva

Após reunião de líderes partidários na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), ocorrida na manhã desta quarta (08), o deputado Franzé Silva, presidente da Alepi, informou que as sessões e comissões plenárias irão permanecer no período da manhã. A decisão foi tomada em conjunto com outros parlamentares e deputados da Mesa Diretora da Alepi.

"Informo que decidimos, em conjunto, que o funcionamento das sessões plenárias, reuniões de comissões e principais atividades da casa permanecem no turno da manhã. Além disso, a mesa decidiu que se reunirá toda primeira quarta-feira do mês", afirmou Franzé Silva por meio das redes sociais.

No início do mês de fevereiro, o presidente da Alepi havia anunciado a intenção de alterar o horário das sessões. A ideia era que as comissões funcionassem das 14h30 às 16h30 e as sessões das 16h30 às 18h.

Projetos da Alepi começam a ser votados na próxima semana

Durante a reunião na manhã desta quarta (8), ficou definido que o PT irá dirigir a comissão de Constituição e Justiça, o MDB, segunda maior sigla, dirigirá a comissão de finanças e a oposição ficará com o controle da comissão de administração. Com isso, a partir da próxima semana a Alepi deve iniciar a análise de mensagens encaminhadas pelo executivo.

O Presidente da casa, Franzé Silva (PT), confirmou as definições e valorizou a evolução do diálogo. “Temos um bom diálogo, acredito que da mesma forma como fizemos as definições das mesas diretoras faremos também uma boa definição das comissões. Já temos definidos que o PT irá indicar a CCJ, o MDB indicará a comissão de finanças e a oposição a administração. Vamos iniciar na próxima semana a análise de algumas mensagens que estão tramitando na casa”, afirmou.

