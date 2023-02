Aluno da UFPI morre vítima de infarto fulminante em Teresina

Um estudante da Universidade Federal do Piauí (UFPI) identificado como Luiz Felipe Lima Rocha morreu nesse sábado (4) vítima de um infarto agudo do miocárdio, em Teresina. O jovem era aluno do terceiro período do curso de Agronomia, do Centro de Ciências Agrárias. A morte do estudante foi comunicada pela instituição.

“A Administração Superior da Universidade Federal do Piauí expressa pesar e comunica o falecimento neste sábado (4) do aluno Luiz Felipe Lima Rocha, discente do terceiro período do Curso de Agronomia, do Centro de Ciências Agrárias (CCA), Campus de Teresina. Face à perda tão precoce, a Universidade deseja as mais sinceras condolências a familiares e amigos de Luiz Felipe”, se manifestou a UFPI através de nota de pesar.

A Direção do Centro de Ciências Agrárias também emitiu nota de pesar pelo falecimento do jovem e informou que o velório e sepultamento do estudante ocorreram no município de Nossa Senhora dos Remédios, no Norte do Piauí.

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) vive uma onda de protestos e manifestações após a morte da estudante de jornalismo Janaína Bezerra. A jovem foi estuprada e morta dentro da UFPI durante uma calourada, segundo as investigações do Departamento de Homicídio de Proteção à Vítima (DHPP). O estudante do mestrado de Matemática, Thiago Mayson da Silva Barbosa, está preso como o principal suspeito do crime.

