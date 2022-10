Após recuo do Governo Federal em corte orçamentário, IFPI retoma Jogos Intercampi 2022

A Reitoria do Instituto Federal do Piauí (IFPI) decidiu nesta terça (11) pela retomada dos Jogos Intercampi 2022. O retorno da competição ao calendário veio após deliberação em reunião com as Pró-Reitorias de Administração, Desenvolvimento Institucional, a Diretoria Geral do Campus São Raimundo Nonato e coordenação dos Jogos.

A competição esportiva será realizada em São Raimundo Nonato, no período de 23 a 27 de outubro, com a participação de estudantes de toda a instituição. Os jogos haviam sido cancelados após o anúncio de um corte orçamentário milionário que as instituições federais de ensino sofreram, incluindo o IFPI.

Porém, o Governo Federal voltou atrás na decisão e anunciou que iria liberar o chamado limite de empenho orçamentário para universidades públicas, institutos federais de ensino e também para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Relembre o corte

O anúncio do cancelamento dos Jogos Intercampi havia sido divulgado na última sexta-feira (07) após reunião com as Pró-reitorias de Administração e de Desenvolvimento Institucional do IFPI. Na quarta (05), o Governo Federal anunciava um novo bloqueio de orçamento de R$ 3,4 milhões. O reitor Paulo Borges da Cunha destaca que os sucessivos cortes têm impactado o funcionamento da instituição e afetado diretamente contratos de água, energia, limpeza, vigilância, cozinha entre outros.

