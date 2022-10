Com corte orçamentário, IFPI cancela Jogos Intercampi 2022

Com o corte orçamentário milionário que o Instituto Federal do Piauí (IFPI) sofreu, algumas atividades da instituição precisaram ser canceladas, como os Jogos Intercampi 2022. O anúncio foi divulgado nesta sexta-feira (07) após reunião com as Pró-reitorias de Administração e de Desenvolvimento Institucional do IFPI. A competição esportiva aconteceria em São Raimundo Nonato de 18 a 22 de outubro com a participação de estudantes de toda a instituição.



(Foto: Reprodução/IFPI)

Na quarta (05), o Governo Federal anunciou um novo bloqueio de orçamento de R$ 3,4 milhões. O reitor Paulo Borges da Cunha destaca que os sucessivos cortes têm impactado o funcionamento da instituição e afetado diretamente contratos de água, energia, limpeza, vigilância, cozinha entre outros.



“Os Jogos comungam com a missão da instituição que, para além de oferecer educação pública gratuita e de qualidade para a sociedade piauiense, tem o compromisso de construir espaços de diálogo que contribuam para que os estudantes se tornem agentes de transformação social, em especial neste período de pandemia, que nos obrigou a um isolamento social, nos afastou do convívio social. A realização dos jogos seria um momento de reaproximação também”, acrescentou o reitor.



Com informações do IFPI