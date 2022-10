Após ser capturado amolando faca, macaco é solto na natureza em Aroazes

Um macaco Chico, que ficou famoso nas redes sociais por aparecer em um vídeo amolando uma faca e estendendo roupa, foi solto na natureza após passar três meses em reabilitação. O vídeo foi gravado na cidade de Corrente em um junho deste ano. Dias depois, biólogos do Instituto Chico Mendes (ICMBio) e do Ibama estiveram na cidade para fazer o resgate do animal e reabilitá-lo para voltar à natureza.





Chico foi devolvido à natureza após 3 meses de reabilitação - Foto: Reprodução/redes sociais

Nesta quinta-feira (06), Chico foi devolvido ao seu habitat natural em uma zona de mata nas proximidades da cidade de Aroazes junto com mais nove membros de sua família. O local também compreende a zona Rural das cidades de São Miguel do Tapuio, Pimenteiras e Santa Cruz do Piauí.

A operação foi coordenada pela Superintendência do Ibama no Piauí juntamente com biólogos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aroazes e equipes do Bioparque Zoobotânico de Teresina, que deram apoio.

Além de Chico e sua família, outros animais silvestres foram soltos na natureza na mesma operação, entre eles 13 cobras e 22 jabutis

Reveja o vídeo do macaco:

