Balança comercial do Piauí apresentou superávit US$ 47 milhões em janeiro

O Piauí apresentou um superávit na balança comercial do mês de janeiro de US$ 47 milhões, segundo dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SDE). Em comparação com o mesmo período do ano passado, o estado teve um crescimento de 82,7% no volume de exportações.

Ao todo, foram US$ 68,7 milhões neste ano contra US$ 37,6 milhões em janeiro do ano passado, o que representou um crescimento da ordem de US$ 31 milhões. Por outro lado, as importações se mantiveram no mesmo nível do ano passado, sendo US$ 21,7 milhões em janeiro deste ano e US$ 21,6 milhões no mesmo mês do ano passado.

O desempenho da balança comercial foi impulsionado pela exportação do milho produzido, que sozinho representou 89% dos produtos. Os municípios de Uruçuí (US$ 23,6 milhões); Bom Jesus (US$ 21,1 milhões) e Baixa Grande do Ribeiro (US$ 5,6 milhões) lideram o ranking dos três maiores exportadores.

“A commodity relevante nas vendas foi o milho (milho não moído, exceto milho doce) que atingiu o recorde de US$ 60 milhões no mercado, ou seja, 89% das exportações. Soja e milho ultrapassam os 90% da produção de grãos no Piauí”, explicou o superintendente de Desenvolvimento Econômico da SDE, Deusval Lacerda.

A Coreia do Sul foi responsável pela compra de 20% das exportações piauienses em janeiro de 2023, seguida da Arábia Saudita (16%), Colômbia (11%) e Itália (8.6%).

Balanço de 2022

O Piauí mais que dobrou o número de exportações de mercadorias em 2022 . O estado bateu um novo recorde com um total de US$ 1 bilhão e 650 milhões, o que representa R$ 8,64 bilhões. No ano anterior, as exportações registraram US$ 857 milhões na balança comercial do Piauí.

De acordo com os dados contabilizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SDE), esse crescimento foi impulsionado pela soja, que somou 70% do volume das mercadorias exportadas. Outro ponto que colaborou para o recorde foi a ampliação da relação comercial do Piauí com a Espanha.

