Canal para denúncias de maus-tratos a animais é lançado no Piauí; saiba o número

Nesta terça-feira (04), é comemorado o Dia Mundial dos Animais de Rua. Em alusão à data, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH-PI) lançou um canal especializado para denúncias de maus-tratos a animais no Estado. A ação faz parte do projeto “Amor sem raça definida”, que tem como objetivo promover a valorização dos animais e promoção dos seus direitos.

Para registrar uma denúncia, basta entrar em contato pelo número (86) 98112 9958, que também atende por meio do WhatsApp. Agora, além do canal da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, o Disque Denúncia passa a ofertar mais um suporte na proteção e defesa dos animais no Piauí.



“Essa é uma forma de termos uma escuta ativa da sociedade civil, apurar as infrações aos direitos e bem-estar dos animais e também de encaminhar as denúncias aos órgãos competentes, principalmente à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente”, explicou o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Daniel Oliveira.



Dia Mundial dos Animais de Rua

A data foi instituída inicialmente na Holanda como uma forma de conscientizar as pessoas em relação ao número de animais abandonados no país. Posteriormente, a data foi adotada em todo o mundo e hoje busca dar atenção aos animais que vivem em situação de risco.



Dentre as ações que podem ser feitas para ajudar os animais, levar ao veterinário, realizar uma campanha de adoção e ajudar uma instituição que cuida dos bichinhos são algumas das opções.



Em Teresina, a Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais (APIPA), uma entidade sem fins lucrativos, atua há 15 anos com o fim de proteger e assistir os animais vítimas de maus-tratos e abandono. A entidade conta com doações de rações, materiais de limpeza, jornais, medicamentos, ajuda financeira e trabalho voluntário para continuar existindo. Para ajudar, clique aqui.



Encontrou um animal abandonado? Saiba o que fazer

1 - Verifique

Veja se o animal tem coleira e plaquinha de identificação, com endereço ou telefone.

Verifique se o animal aparenta estar doente ou se tem algum ferimento. Em caso positivo, leve-o a uma clínica veterinária antes de conduzi-lo para a sua casa, especialmente se você tiver outros animais. ​

2 - Localize o dono

​É possível que ele tenha fugido e se perdido ou que os responsáveis estejam aflitos para encontrá-lo.

Coloque cartazes/Fotos em clínicas veterinárias, Pet Shops, supermercados, lojas, farmácias, padarias, bancas de jornal e perfis de Rede Social de protetores ou ONG's que tratam do assunto.

Se não teve retorno ou o antigo guardião não apareceu, o mais provável é que o animal que você encontrou seja mais uma vítima do abandono.

3 - Prepare o animal para um Lar Temporário

Higiene, abrigo e alimentação: estes itens são prioritários. Providencie a aplicação de um antipulgas e de um vermífugo adequado para a espécie, o porte e a faixa etária do animal.

Ofereça também uma ração apropriada, água limpa e fresca. Ele precisa de um lugar coberto e confortável para se abrigar e dormir.

Se você não tem como manter o “hóspede” em sua casa, peça ajuda aos amigos, familiares e vizinhos.

Leve o bichinho a um médico veterinário para que ele receba as vacinas adequadas.

4 - Divulgue​

​ Tenha em mente que quanto melhor for o seu anúncio, melhores serão as chances de conseguir um lar para o animal carente. Utilize fotos, faça uma boa descrição do bichinho e coloque um telefone de contato para futuros interessados.

Procure entre seus contatos (celular, facebook, etc.) pessoas que possam ajudar ou ter interesse em adotar. Outra possibilidade é constituir um Lar Temporário se você não tiver condições de mantê-lo em sua casa.

Procure por perfis nas Redes Sociais de Ong's e grupos de Proteção Animal e divulgue as fotos para adoção, sempre com o telefone para contato.

