Corpos de piauienses mortos soterrados em São Paulo chegam ao Piauí

A aeronave com três corpos de piauienses mortos nos deslizamentos de terra em São Sebastião, no litoral Norte de São Paulo, pousou no aeroporto Petrônio Portella, em Teresina, por volta das 14h:50 desta sexta-feira (24). A aeronave decolou de São Paulo às 8h e fez uma parada para abastecer em Barreiras-BA.

Os corpos são de Adriel de Sousa Costa, 33 anos, Maria dos Santos Gomes da Conceição, 32 anos, e Keyson Raniery Rios Silva, de 2 anos. Após o pouso no hangar do Governo do Estado, o traslado seguiu para o município de São Pedro do Piauí, onde ocorrerão os velórios das vítimas e logo depois os sepultamentos.

Foto: Divulgação / Ccom

Os três corpos foram liberados nessa quinta-feira (23) pelo Instituto Médico Legal (IML) após os procedimentos legais. A previsão inicial era que os corpos seguissem para o aeroporto de Campo de Marte, na capital paulista, para serem enviados ao Piauí, contudo, as fortes chuvas em São Paulo inviabilizaram o traslado. Os corpos foram levados para uma funerária.

Já o voo com os sobreviventes da tragédia pousou em Teresina às 15h desta sexta-feira com seis familiares. São eles: Ana Cristina da Conceição Silva, João Emanoel Pereira da Silva, Alef Miguel da Conceição Costa, Gleiciane Pereira Jesus Silva, Maria de jesus pereira da Silva e Francisco Cicero Pereira da Silva.

O corpo do piauiense Ariosvaldo da Silva Paes Landim, também vítima do deslizamentos de terra na cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, foi sepultado por volta das 7h da última quinta-feira (23), no cemitério da Lagoa de Pedra, na cidade de São Braz do Piauí, a 574 km de Teresina. A prima de Ariosvaldo, Beatriz Farias Macedo, foi localizada somente nessa quinta-feira (23) após quatro dias de buscas.

