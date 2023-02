Tragédia em SP: corpos de 3 piauienses, incluindo bebê de 2 anos, são enviados ao Piauí

Três vítimas piauienses da tragédia de deslizamentos em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, tiveram seus corpos liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) e estão sendo transportados do município ao aeroporto de São Paulo Campo de Marte, na capital paulista. O Governo do Estado informou que, assim que os corpos e os familiares da vítima chegarem ao aeroporto de São Paulo, serão embarcados em duas aeronaves para Teresina.

As vítimas foram identificadas como Adriel de Sousa Costa, de 33 anos. Maria dos Santos Gomes da Conceição, de 32 anos e Keyson Raniery Rios da Silva, de apenas 02 anos. Inicialmente, acreditava-se que o corpo da criança seria de Adrian José, de 11 anos. Contudo, em entrevista ao O DIA, os familiares da vítima descartaram essa possibilidade. Logo após, o Governo do Estado confirmou que o corpo era, de fato, de Keyson Raniery. Sua mãe, Ana Cristina dos Santos, foi resgatada com vida.



Dentre os outros sobreviventes resgatados estão: Alifi Miguel da Conceição Costa (02 anos); Gleiciane Pereira Jesus Silva (idade não identificada); João Emanoel Pereira da Silva (15 anos); Maria de Jesus Pereira da Silva (13 anos) e Francisco Cícero Pereira da Silva (06 anos).



Até o momento, apenas uma das vítimas foi sepultada no Piauí. O corpo de Ariosvaldo da Silva Paes Landim foi enterrado por volta das 7h desta quinta-feira (23), no cemitério da Lagoa de Pedra, na cidade de São Braz do Piauí, a 574 km de Teresina.

