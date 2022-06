Covid-19: Piauí tem mais de 755 mil doses de reforço em atraso; Sesapi faz alerta

Até Maio deste ano, o Piauí está com 755.519 doses de reforço contra a Covid-19 em atraso. Os dados são do painel Vigivac, da Fiocruz, que faz o acompanhamento da vacinação nos estados brasileiros. A informação levanta um alerta , uma vez que vacina é essencial para o enfrentamento a pandemia, sendo necessário que todas as pessoas completem o seu ciclo vacinal com todas as etapas de vacinação.

O Secretário de Estado da Saúde Néris Júnior chama a atenção para a responsabilidade que todos devem ter, no momento de buscar a imunização completa. “Todos os especialistas e estudos apontam a necessidade de um ciclo de vacina completo para reduzir a chance de casos graves da doença. Assegurar a cobertura vacinal completa de todos é essencial para que os impactos da pandemia de covid-19 na saúde pública continuem reduzindo, como o nosso estado já vinha apresentando redução de casos e óbitos”, destacou o secretário.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Além de reduzir a possibilidades de casos graves da doença e consequentemente reduzir a necessidade de internações na rede pública de hospitais, o ciclo vacinal completo reduz as chances do surgimento de variantes da doença, como explica Herlon Guimarães, superintendente de atenção básica da Secretaria de Estado da Saúde.

“A pessoa sem o esquema vacinal completo abre possibilidades para que o vírus venha a evoluir no seu organismo para estados mais graves, e nós sabemos que esta é uma doença que em seus piores casos leva ao óbito, é essencial evitarmos que estes quadros graves. Outro ponto é que as brechas na saúde pública criadas por pessoas que não completam o esquema vacinal são grandes, aumento no número de casos e de casos graves, evolução para óbitos e o surgimento de variantes são resultados de esquema vacinal incompleto”, explica o superintendente.

O aumento do número de novos casos já pode ser percebido em vários estados brasileiros, no Piauí o Comitê de Operações Emergenciais já adotou medidas na última sexta-feira (10), como a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados, reforço no programa busca ativa para identificação de novos casos e envio de testes para os municípios.

“Observando o cenário local e nacional nosso COE adotou algumas medidas para evitar que o número de casos volte a crescer no estado. O Piauí é um exemplo a ser seguido no enfrentamento a pandemia, mas é preciso que a população busque suas vacinas e complete seu esquema vacinal, pois além, das medidas adotadas pelos setores da saúde pública o esquema vacinal completo é nossa principal arma para enfrentarmos a Covid-19 e voltarmos a uma realidade mais próxima de antes da pandemia”, reforçou o Secretário Néris Júnior.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no