Em tom de despedida da política, Sílvio agradece aos 41% de votos:

O candidato ao Governo do Estado, Sílvio Mendes (União Brasil), lamentou a derrota nas eleições deste domingo (02), após disputa acirrada com Rafael Fonteles (PT), que foi eleito o novo governador com 56,92% dos votos válidos. Apesar do tom de despedida da política, Silvio agradeceu aos 41,79% dos votos.

Silvio Mendes lamenta derrota nas eleições deste domingo (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Estou em paz de espírito e faria tudo novamente. Quero agradecer a companhia da Iracema, Joel e de todos os partidos que nos apoiaram, todas as coisas por onde estivemos e também agradecer a todo o Piauí”, disse.

O candidato destacou ainda a sua gratidão aos cidadãos que votaram nele. “Toda a minha gratidão a cada cidadão e cidadã que apoiou, confiou e compreendeu a nossa mensagem”, pontuou.



Ao ser perguntado se deixaria a política de lado, Silvio acresceu: "Política nós fazemos todos os dias e assim é democracia”, finalizou.



Com informações de André dos Santos/ODIA TVAdriana Magalhães