“Que ele cumpra o que prometeu”, diz Regina Sousa sobre vitória de Rafael Fonteles

A atual governadora do Piauí, Regina Sousa, esteve presente no Comitê do Partido dos Trabalhadores (PT) neste domingo (02) para prestigiar a vitória de Rafael Fonteles ao Governo do Estado. Ao ser questionada sobre um conselho que daria para o novo governador, a gestora afirma que ele deve "cumprir o que prometeu”. “Basta isso, que ele cumpra o que prometeu e seja um bom governador”, destaca.

Regina Sousa, atual governadora do Piauí, comemora vitória de Rafael Fonteles (Foto: Jailson Soares/ODIA)

A governadora pontua ainda que é importante que as políticas públicas sejam voltadas às classes mais pobres da sociedade. “Que ele faça as coisas, principalmente para os mais pobres, peço que ele olhe para essas pessoas”, diz.

Regina Sousa assumiu o governo do Piauí em março deste ano, quando o então governador Wellington Dias renunciou o mandato para disputar o Senado. A gestora segue no cargo até o dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro de 2023, Rafael Fonteles tomará posse do Governo do Estado.



Com informações de Tárcio Cruz/ODIA TVAdriana Magalhães