Estudantes da UFPI retornam para ensino presencial nesta segunda-feira (20)

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) retoma, nesta segunda-feira (20), as atividades presenciais nos cursos de graduação em todos os seus cinco campi. O retorno das aulas presenciais ocorre mais de dois anos após a universidade paralisar suas atividades in loco devido à pandemia da covid-19.

Em fevereiro deste ano, a instituição de ensino superior já havia retomado as aulas em formato híbrido. Contudo, a partir de hoje, os professores devem articular a oferta de disciplina em formato presencial e somente em casos excepcionais, as ofertas poderão ocorrer por meios tecnológicos no limite de até 20% da carga horária.

Foto: Divulgação/UFPI

Entre as medidas de segurança adotadas para o retorno seguro das atividades presenciais estão: uso obrigatório da máscara em todos os setores da UFPI, tanto administrativos como pedagógicos, e uso de outros EPIs na realização de aulas práticas sob a supervisão das coordenações dos respectivos cursos, em consonância com as coordenações de disciplinas; apresentação do comprovante vacinal, que deve estar atualizado de acordo com sua respectiva idade; como por exemplo, os professores, técnicos e alunos com 50 anos e mais, devem ter as quatro doses realizadas; higiene pessoal e, em especial, das mãos em todos setores da Instituição.

Além disso, o Comitê Gestor de Crise (CGC) da UFPI informou que será elaborado um documento que será enviado via memorando a todos os setores da Instituição com o procedimento a ser adotado em casos de servidores e alunos que não apresentem o comprovante vacinal. Segundo o presidente do CGC, o vice-reitor Viriato Campelo, será realizado no prazo de trinta dias, de 20 de junho a 20 de julho, um levantamento da situação vacinal de professores, técnicos e alunos de todos os campi.



Os Restaurantes Universitários permanecerão com as divisórias em acrílico, as Residências Universitárias manterão o plano de retorno e a Biblioteca Central tem previsão de reabertura no próximo dia 20 de junho. Todos esses setores seguirão as medidas propostas.