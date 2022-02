Fase preparatória para retorno presencial às aulas no Piauí começa esta semana

O retorno às aulas presenciais nas escolas da rede estadual do Piauí segue mantido para o dia 03 de março, mas a preparação para que isso ocorra já deve começar nesta semana. Diante da redução nos casos e óbitos por covid no Estado, o Governo do Estado decidiu adiantar em uma semana a fase preparatória para receber os alunos presencialmente.



Na quinta (24) e sexta-feira (25), servidores, professores e diretores deverão começar a se reunir para fazer o planejamento do protocolo sanitário a ser cumprido por cada instituição de ensino. “Tem uma relação com o conselho de pais também para colocar as orientações. Estamos garantindo a sinalização do distanciamento? Precisa de máscara? É isso que vai ser discutido e planejado”, explicou Wellington Dias.



O governador espera que logo após o Carnaval o Piauí já possa ter a retomada das aulas presenciais. Apesar de ter dito isso, Wellington Dias não informou se publicará ou não decreto adiantando o retorno das aulas presenciais nas escolas do estado.

Essa volta às aulas presenciais na rede pública estadual vem sendo cobrada não apenas pelos pais e alunos, mas também por órgãos de fiscalização e controle. O Ministério Público do Piauí solicitou aos comitês científicos do Estado e do Município um documento único contendo os protocolos de retomada das aulas em modalidade presencial.

Em reunião com os promotores na semana passada, o secretário estadual de Educação, Ellen Gera, disse que as escolas piauienses já estão prontas para receber os alunos e que tudo depende somente de um decreto governamental flexibilizando este retorno.

Aulas em Teresina voltam amanhã

As aulas presenciais nas escolas municipais de Teresina voltam nesta terça-feira (22) de acordo com o decreto publicado pelo prefeito Dr. Pessoa (MDB) na semana passada. Esse retorno acontece em meio à redução nos casos de covid-19 na capital. Dados do Comitê de Operações Emergenciais contra a covid-19 em Teresina, houve diminuição de 45% no número de síndromes gripais na segunda semana de fevereiro. As internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) também caíram.

Além destes indicadores, também houve redução na taxa de positividade dos testes de covid-19, na demanda por testes RT-PCR e também um indício de estabilização e queda nos óbitos por covid-19 em Teresina.

O coordenador do COE Municipal, o infectologista Walfrido Salmito, faz um alerta à população para que mantenham as medidas sanitárias de uso de máscara e distanciamento social mesmo com a aparente redução dos índices.

“Mesmo com os números em queda chamamos atenção sobre a necessidade de se manter os protocolos apesar da vacina em estágio avançado. Pedimos que todos usem máscara facial, evitem aglomeração e façam a limpeza das mãos com frequência”, diz.

