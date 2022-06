Festival de Inverno de Pedro II é adiado para 2023 devido à covid e morte de ex-prefeito

O Festival de Inverno de Pedro II, que aconteceria neste feriado de Corpus Christi, foi adiado para 2023 em razão do falecimento do ex-prefeito da cidade, Alvimar Martins, e dos crescentes casos de covid-19 registrados nas últimas semanas. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Pedro II, na noite desta quarta-feira (15).



O ex-prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, faleceu no último dia 21 de maio em Teresina em decorrência de complicações de um câncer de próstata que enfrentava há cerca de um ano. Alvimar teve que ser intubado em um hospital particular na capital e foi diagnosticado com um quadro de infecção generalizada. O ex-gestor já vinha internado desde o dia 13 de maio.



Após a morte do ex-prefeito, a gestão municipal de Pedro II foi assumida pela vice, Betinha Brandão, que decidiu pelo adiamento do Festival de Inverno após reunião com a governadora Regina Sousa. A decisão, segundo ela, se deu em razão da cidade ainda estar de luto pelo falecimento de Alvimar Martins e também por conta da covid-19.

Por meio de nota, Betinha Brandão lamentou a não realização do Festival de Inverno de Pedro II neste ano de 2022. "Primeiramente, estamos passando pelo falecimento do nosso ex-prefeito Alvimar Martins, que deixou uma grande tristeza em todos nós. Em segundo lugar, para garantir a proteção e a segurança dos pedrossegundenses e visitantes contra a covid-19, é melhor que não aconteça o evento este ano. Daremos o nosso melhor para que, em 2023, estejamos juntos, celebrando um dos maiores festivais culturais do Brasil", disse a prefeita.

Festival é tradição no calendário cultural do Piauí

O Festival de Inverno de Pedro II é tradicional no calendário dos eventos culturais do Piauí. Sua primeira edição ocorreu ainda em 2004 através de parceria da Prefeitura de Pedro II com o Governo do Estado e o Sebrae servindo não só como evento artístico, mas também como elemento de atração turística e de fomento à música, cultura, à arte e ao ecoturismo.

Reconhecido como um dos principais festivais culturais do país, o Festival de Inverno de Pedro II já trouxe para o Piauí grandes nomes da música brasileira como Skank, Cidade Negra, Melim, Paralamas do Sucesso, Erasmo Carlos, Ana Carolina, Alcione, Vanessa da Mata, Fagner e vários outros. Após 16 edições, o festival precisou ser suspenso em 2020 devido à pandemia de covid-19 e estava previsto para retornar agora em 2022. Em razão do falecimento do ex-prefeito de Pedro II e do coronavírus, o Festival de Inverno de Pedro II deverá retornar só em 2023.

