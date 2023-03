Filho do presidente do TJ: Com múltiplas fraturas, advogado é submetido à cirurgia

O advogado André de Almeida Sousa, 37 anos, filho do presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), Hilo de Almeida, foi submetido a uma cirurgia na tarde desta quarta-feira (22) no Hospital Universitário da UFPI devido à gravidade do quadro de saúde. Ele foi baleado no rosto na madrugada de hoje em um bar na cidade de Parnaíba, no Litoral do estado.

André de Almeida deu entrada em estado grave no Hospital Dirceu Arcoverde (HEDA), foi transferido para Teresina e deu entrada no HU/UFPI no início da tarde. O Superintendente do Hospital Universitário, o médico Paulo Márcio, explicou ao Portal O Dia que a vítima chegou em coma induzido e respirando por aparelhos.

“Ele deu entrada no hospital proveniente do sistema de regulação. O transporte de Parnaíba foi um sucesso. Não teve nenhuma intercorrência. Chegou com um quadro clínico estável, porém, com fraturas e lesões graves na face e no crânio”, disse Paulo Márcio. Após avaliação da equipe médica, o advogado foi levado para a sala de cirurgia.

“O projétil entrou abaixo do olho esquerdo e saiu acima do olho direito. Por isso, múltiplas fraturas na face e no crânio. Está sendo submetido a uma cirurgia, que está sendo realizada por vários especialistas. Apesar da gravidade do quadro, a equipe está esperançosa devido a resposta do organismo dele ao traumatismo”, comentou o superintendente.

Entre os profissionais que participam da cirurgia estão dois neurocirurgiões, dois cirurgiões de face e uma cirurgiã especializada em plástica ocular. A cirurgia não tem previsão de conclusão.

