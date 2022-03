Governo discorda da Prefeitura de Teresina e uso de máscara continua obrigatório no Piauí

O secretário estadual de Saúde, Florentino Neto, informou na manhã desta quarta-feira (16), que o Comitê de Operações Emergenciais (COE) Estadual decidiu manter a obrigatoriedade do uso da máscara em todos os municípios do Piauí, incluindo Teresina.

A decisão diverge do decreto da Prefeitura Municipal de Teresina, que flexibilizou o uso da máscara ao ar livre desde a última segunda-feira (14) e libera o uso do equipamento de proteção contra a covid-19 em espaços fechados, incluindo escolas e academias, a partir do próximo dia 28 de março.

Foto: Nathalia Amaral/O Dia



De acordo com o secretário, a determinação do COE acatou a recomendação do Comitê Científico do Nordeste. A previsão é de que, em 15 dias, o comitê deverá deliberar novamente sobre a liberação ou não do equipamento de proteção. "O Comitê Científico do Nordeste se reuniu e disse que não é o momento ainda dos estados do nordeste tirarem a obrigatoriedade da máscara e o COE resolveu acatar a decisão e postergar por mais 15 dias o uso da máscara", destacou.

Sobre a liberação do uso da máscara em Teresina, o secretário de Saúde afirmou que o decreto estadual deve prevalecer sobre a decisão no âmbito municipal e lembrou que, apesar do cenário epidemiológico da doença estar favorável no Piauí, o COE se pauta pela ciência.

"Temos uma hierarquia de normas e, do ponto de vista dessa hierarquia, o decreto estadual vigora sobre Parnaíba, Teresina, sobre todo o Estado. Ainda assim, temos uma hierarquia em termos de conhecimento, e nós entendemos que o Comitê Científico do Nordeste é a instituição mais próximos dos estudos, da ciência e da análise do cenário epidemiológico, capaz de nos dar uma posição. Nós seguimos a ciência", declarou.

