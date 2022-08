Incêndio na serra de Campo Maior é controlado após devastar mais de 2 hectares

O incêndio de grandes proporções que atingia o Parque Serra de Santo Antônio, no município de Campo Maior, no Norte do Piauí, foi controlado no final da manhã desta segunda-feira (22/08) após 48h de combate da brigada contra incêndio da Defesa Civil do município. O fogo consumiu 2,5 hectares do parque estadual.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Campo Maior, Arnaldo Aragão, os brigadistas conseguiram combater o último foco do incêndio por volta das 11h desta segunda (22). “O incêndio foi combatido e às 10h40 de hoje demos o fogo como controlado. Apagamos o fogo que ainda tinha e deixamos o local”, disse ao Portal O Dia.

O incêndio teve início na manhã do último sábado (20/08) nas proximidades de chácaras. Os brigadistas atuaram e conseguiram controlar o fogo. À noite, contudo, um novo foco foi registrado e o incêndio chegou a atingir o paredão rochoso. O fogo se alastrou pelo parque no domingo e destruiu parte da vegetação.

Arnaldo Aragão afirmou que está sendo preparado um relatório sobre o incêndio que deve apontar as causas desconhecidas para o início do fogo. Ele disse que as consequências foram ambientais e não teve relato de mortes de aninais.

A Defesa Civil de Campo Maior atende em média cerca de três incêndios diariamente desde o início do mês de agosto. Os focos aumentaram substancialmente e devem continuar crescendo. “Geralmente os incêndios aumentam a partir do mês de setembro no município. Mas esse ano começou bem cedo”, constatou o coordenador.

