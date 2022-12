Início do período chuvoso no Piauí é alerta para população que mora em áreas de risco

O fim do ano se aproxima e com ele o período chuvoso tem início em todo o Piauí. As chuvas intensas que acontecem comumente nos meses de janeiro e fevereiro são um alerta para a população que vive em áreas de risco. No início de 2022, mais de 600 famílias teresinenses acabaram desabrigadas após fortes chuvas destruírem as residências.

De acordo com a Defesa Civil de Teresina, planos emergenciais já estão sendo desenvolvidos para esse período. “Além do plano emergencial, estamos preparando outros planos que devem ser colocados em prática ao longo do próximo ano a partir da observação das ocorrências, para que possamos tomar as providências cabíveis", explica Edson Ferreira, secretário executivo de Defesa Civil.



Todavia, para famílias que se encontram em áreas de risco, existem algumas medidas preventivas que podem ser seguidas a fim de evitar problemas futuros. Primeiro, é importante procurar a Prefeitura da cidade para saber se a casa está, de fato, em área de risco. Outras recomendações, como não jogar lixo nas ruas - que podem ser facilmente levados a bueiros e causar entupimento - e solicitar a poda de árvores sempre que houver risco de queda, podem evitar adversidades. Além de ações que podem ser realizadas pela própria população durante esse tipo de situação, é preciso também que poder público aja para evitar que elas aconteçam.

Chuvas de grande volume são capazes de provocar inundações, enxurradas e alagamentos, podendo gerar grande impacto social em decorrência de danos humanos e prejuízos financeiros.

Confira algumas dicas de como agir durante chuvas intensas:

Se houver risco de inundações e enxurradas na região onde você mora, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos bem fechados e em local protegido e de fácil acesso em caso de evacuação;

Coloque seus móveis e utensílios em locais altos;

Desligue os aparelhos elétricos, o quadro geral de energia e feche o registro de entrada de água; Fique atento ao nível da subida das águas, mesmo à noite;

Tenha sempre lanternas e pilhas em condições de uso. Não use velas ou lamparinas devido ao risco de incêndio;

Se houver risco de deslizamentos na região onde você mora, fique atento a qualquer sinal de rachaduras no terreno ou nas paredes;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).





