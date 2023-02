INMET emite alerta para chuvas intensas no Piauí

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para chuvas intensas em municípios do Piauí nesta quinta-feira (02). O aviso teve início na manhã de hoje e segue até as 10h de sexta-feira (03). Segundo o alerta, podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com possibilidade de ventos intensos nas regiões norte, centro-norte sudoeste e sudeste piauiense.

(Foto: Reprodução/Mauro Cesar)

Apesar da probabilidade de chuvas intensas, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

(Foto: Reprodução/INMET)

No entanto, é preciso ficar atento. O INMET destaca que, em caso de rajadas de vento, não é recomendado que as pessoas se abriguem debaixo de árvores ou estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É importante também evitar utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Fevereiro deverá ter chuvas acima da média

E a população e órgãos devem ficar atentos às chuvas que irão cair na capital durante nos próximos dias. Segundo a meteorologia, o mês de fevereiro deve ter chuvas acima da média. De acordo com Sônia Feitosa, meteorologista da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), todo o próximo trimestre poderá ter chuvas fortes.

“A previsão climática para o trimestre Fevereiro-Março-Abril é de chuvas acima da média. E mesmo olhando de forma isolada, fevereiro especialmente estará com chuvas acima da média, principalmente no Norte do Estado”, antecipou Sônia Feitosa. Ela complementa, inclusive, que as chuvas podem, em alguns casos, serem classificadas como “temporais”.

