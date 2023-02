Defesa Civil atende 97 ocorrências em Teresina somente em janeiro

Um levantamento apresentado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil mostra que, somente em janeiro deste ano, foram realizadas 97 ocorrências durante o período chuvoso em Teresina. Os atendimentos ocorreram nas 56 áreas de risco identificadas pelo órgão na capital.



Em dezembro de 2022, quando o período chuvoso teve início, o mês encerrou com 81 ocorrências. Desse total, foram feitas 39 vistorias preventivas, incluso a explosão dos restaurante Coco Bambu e Vasto, além de duas famílias que saíram de suas casas devido ao surgimento de crateras e com risco de desabamento.



De acordo com a Defesa Civil, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, foram atendidas 203 ocorrências. Desse total, 78 famílias receberam atendimento. Além disso, foram realizadas 39 vistorias preventivas, com cinco casas com risco de desabamentos. Durante este período, 56 famílias ficaram desabrigadas e receberam apoio dos programas sociais da Prefeitura de Teresina.



Segundo o levantamento feito pela Defesa Civil Municipal este ano, as principais ocorrências estão concentradas em bairros da zona sul, em que há chamados registrados na Vila Irmã Dulce, Vila Afonso Gil, bairro Ilhotas. Já na zona Norte, se concentraram nos bairros Poti Velho Água Mineral, Parque Brasil e Santa Maria da Codipi. No Pedro Balzi, localizado na zona Sudeste. E na zona Leste, no bairro Pedra Mole.



O Gerente de Operações da Defesa Civil, Marcos Rolf, explicou que o trabalho preventivo é importante para minimizar o risco de novas tragédias. “No dia 26 de janeiro entramos em campo no Pedro Balzi atendendo uma ocorrência, uma situação precária em uma área de risco. Estamos em campo, realizando visitas técnicas a famílias que se encontram em moradias em situações de mais vulnerabilidades, inclusive estamos nos finais de semana”, explicou.

Em caso de emergência, disque 199 ou para o fixo (86) 3223-7366. A central de Atendimento da Defesa Civil Municipal funciona 24 horas, para atender as demandas da população. Em caso de rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores e estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



Fevereiro deverá ter chuvas acima da média

E a população e órgãos devem ficar atentos às chuvas que irão cair na capital durante nos próximos dias. Segundo a meteorologia, o mês de fevereiro deve ter chuvas acima da média. De acordo com Sônia Feitosa, meteorologista da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), todo o próximo trimestre poderá ter chuvas fortes.

“A previsão climática para o trimestre Fevereiro-Março-Abril é de chuvas acima da média. E mesmo olhando de forma isolada, fevereiro especialmente estará com chuvas acima da média, principalmente no Norte do Estado”, antecipou Sônia Feitosa. Ela complementa, inclusive, que as chuvas podem, em alguns casos, serem classificadas como “temporais”.



Teresina registra o segundo maior volume de chuvas em janeiro dos últimos 20 anos

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Teresina registrou o segundo maior volume de chuvas durante o mês de janeiro dos últimos 20 anos. A capital piauiense registrou 209,8 milímetros desde o dia 1º de janeiro até terça-feira (31). O valor total do mês só é menor do que o registrado em janeiro de 2016, quando o nível de precipitação foi de 271 milímetros. De acordo com o INMET, o volume registrado ficou 2% acima da média esperada para o mês.

