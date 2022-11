Em clima de Copa do Mundo, que têm inicio neste domingo (20), a jovem Isabela da Silva chegou na Universidade Estadual do Piauí (UESPI) para participar do segundo dia de realização do Enem 2022. Acompanhada de sua mãe, Cleonice Ferreira, ela comenta que queria ver a abertura da prova, mas que vai perder “por uma boa causa”.

“A gente queria ver a abertura, mas irei fazer a prova com calma, no meu tempo. Afinal é por uma boa causa”, diz a estudante.



(Foto: André dos Santos/ODIA)

A mãe da jovem destaca que é preciso incentivar os jovens a fazerem o exame, mesmo que seja somente para treinar. “É muita emoção estar vindo aqui deixar ela. É preciso incentivar desde o início, ela quer fazer Psicologia, mas já está treinando para quando for fazer valendo”, afirma Cleonice.

“Deixei de assistir a abertura da copa para vir deixar ela, pois aqui a torcida é grande”, acrescenta a mãe.



Portões fechados

Os portões dos locais de aplicação das provas foram fechados às 13h deste domingo, no horário de Brasília. Hoje, os candidatos irão fazer as provas de matemática e de ciência da natureza, que englobam química, física e biologia.



A expectativa é de que 72 mil estudantes estejam nos locais de aplicação . No último domingo, primeiro dia de realização do exame, o Piauí obteve destaque com a segunda maior taxa de presença do país. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), dos 83 mil inscritos, 62 mil compareceram.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no