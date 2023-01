Ministério Público abre inquérito para investigar restaurantes Vasto e Coco Bambu

O Ministério Público do Trabalho instaurou inquérito civil para investigar os restaurantes Vasto e Coco Bambu. No último dia 21 de Dezembro uma forte explosão atingiu as instalações das duas unidades causando o ferimento grave de um vigilante e diversos danos em vários prédios e estabelecimentos comerciais da região. Como consequência do incidente, 67 funcionários foram demitidos e 219 profissionais entraram de férias coletivas.



O inquérito, instaurado pela Procurado do Trabalho, Jeane de Carvalho Araújo Colares, corre em segredo de justiça e reconhece a legitimidade do MPT para ajuizar ação civil em defesa dos direitos sociais dos trabalhadores. De acordo com o documento, o objetivo do inquérito será “apurar fatos que chegaram até o órgão em relação ao episódio envolvendo os restaurantes” analisando “toda a extensão” dos acontecimentos.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Por meio de nota o Ministério Público do Trabalho destacou a autonomia do órgão para mover a ação. “O Ministério Público do Trabalho instaurou inquérito civil para apurar fatos que chegaram até o órgão em relação ao episódio envolvendo os restaurantes Vasto e Coco Bambu em Teresina, no dia 21 de dezembro de 2022. O inquérito, que corre em sigilo, ainda está em fase inicial, aguardando as manifestações por parte das empresas envolvidas. Vale destacar a legitimidade do MPT em instaurar inquérito civil e ajuizar ação civil pública em defesa dos direitos sociais constitucionalmente garantidos no âmbito das relações de trabalho”, destacou.

À época o restaurante revelou que aguardaria os laudos para elucidar a situação. Até o momento nenhum laudo oficial foi divulgado. “Neste momento, precisamos aguardar o laudo dos profissionais técnicos e do Corpo de Bombeiros para atestar a causa do ocorrido. Estamos colaborando com todas as autoridades, com objetivo de elucidar a situação com agilidade e segurança”, afirmou em nota.

