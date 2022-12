Restaurantes Vasto e Coco Bambu dão férias coletivas para funcionários após explosão

Os funcionários dos restaurantes Vasto e Coco Bambu entraram em férias coletivas devido à explosão que atingiu os estabelecimentos na manhã de quarta-feira (21). A decisão veio após reunião entre os empresários das empresas, o Sindicato da Hotelaria e Gastronomia do Piauí (Sintshogastro) e o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) realizada ontem (22).

Veja fotos do restaurante Vasto que explodiu na zona Leste de Teresina

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Dentre o efetivo de 286 trabalhadores de ambos os restaurantes, cerca de 67 funcionários que estavam em período de experiência serão desligados. Já outra parte deve ser remanejada para outras franquias espalhadas pelo Brasil. Além disso, a empresa espera poder retomar os serviços o quanto antes na modalidade delivery.

O restaurante Vasto havia sido inaugurado há pouco menos de um mês e faz parte do Grupo Coco Bambu. Com a explosão, o imóvel ficou completamente destruído. O Coco Bambu, localizado ao lado, também chegou a sofrer impactos.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Por meio das redes sociais, a empresária Andressa Leão, uma das sócias do Vasto Teresina, se pronunciou pela primeira vez após o ocorrido. Ela agradeceu o apoio das equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Strans e demais profissionais.

"Agradecemos imensamente todo o apoio que temos recebido, assim como a paciência e compreensão de quem foi impactado por essa tragédia. Na nossa melhor fase, tivemos nossa pior queda. Dói ver essa destruição momentânea dos nossos sonhos, mas creio que conseguiremos nos reerguer", diz Andressa Leão.

Restaurantes aguardam laudo da perícia

Após explosão que atingiu os restaurantes Vasto e Coco Bambu, a direção dos estabelecimentos se manifestou afirmando que "aguarda a laudo técnico das autoridades competentes para entender o que teria causado o acidente".

“Neste momento, precisamos aguardar o laudo dos profissionais técnicos e do Corpo de Bombeiros para atestar a causa do ocorrido. Estamos colaborando com todas as autoridades, com objetivo de elucidar a situação com agilidade e segurança”, diz a nota.



Além disso, a direção ressalta que os restaurantes estão fechados para público e que as reservas existentes serão canceladas. O grupo também agradece as mensagens de apoio e solidariedade que têm recebido desde a explosão.



