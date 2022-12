Explosão em restaurante foi sentida até 100m; prédios devem passar por vistoria

A explosão que destruiu o restaurante Vasto, na manhã desta quarta-feira (21), na zona Leste de Teresina, pode ser sentida em um raio de 100 metros do local do ocorrido. Segundo o Corpo de Bombeiros, pessoas em prédios, casas e estabelecimentos comerciais relataram ter ouvido um barulho muito alto, tremor e, alguns, chegaram a ter prejuízos, como vidros quebrados.



O tenente-coronel José Veloso, do Corpo de Bombeiros do Piauí, informou que, apesar do susto, as construções próximas ao local do ocorrido não devem ser interditadas. Entretanto, ele orienta que a população fique atenta a possíveis danos estruturais que possam surgir nos próximos dias.



“Houve uma projeção de objetos, em decorrência da explosão, e alguns prédios ao redor foram atingidos. O risco maior que a gente visualiza nesse momento está relacionado basicamente a riscos de menor potencial, como as estruturas de vidro. As pessoas que têm janelas e portas de vidro devem ter um pouco mais de cautela nesses dois dias, pois elas sofreram uma vibração. Algumas pessoas já vieram reclamar que houve danos nos prédios em raio de 100 metros. Se você sentiu os efeitos dessa onda de deslocamento de ar, tenha um pouco mais de cautela”, destacou o coronel Veloso.



Na primeira avaliação do Corpo de Bombeiros, é possível notar que em alguns prédios vizinhos apresentam danos nas marquises metálicas e nos forros, que estão soltando. A orientação é que cada estabelecimento observe a estrutura dos prédios nos próximos dias e faça uma avaliação para verificar se houve danos.



Kimiko Nakayama, é síndica de um prédio próximo ao restaurante e contou do susto. Segundo ela, a primeira reação foi entrar no quarto da filha e segurar a criança. A moradora relata que alguns apartamentos sofreram danos, como luminárias caindo e vidros estilhaçando, mas sem feridos.

“Eu moro no sétimo andar e senti o tremor. Estava indo tomar banho quando ocorreu a explosão. A gente ficou na dúvida se era um carro, se era estrutural, mas foi assustador. O prédio tremeu. No nosso, teve vidro que quebrou, luminária que caiu, o gesso, alguns apartamentos que ficaram com estilhaços na varanda”, contou a moradora.





Os estabelecimentos que ficam próximos ao restaurante também tiveram muitos prejuízos. Uma loja de departamentos em frente ao local do ocorrido teve todas as vidraças quebradas e parte do gesso destruídos após ser atingida pela onda de ar e por estilhaços.



O Vasto fica localizado nas proximidades da Avenida Dom Severino, ao lado do restaurante Coco Bambu, que também foi atingido. A explosão foi causada após vazamento de gás. A Polícia Civil irá investigar o caso.

