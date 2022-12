Vigilante sofreu queimaduras de segundo grau após explosão em restaurante

O vigilante Márcio da Costa e Silva, 35 anos, sofreu queimaduras de segundo grau nos membros superiores enquanto trabalhava no restaurante que explodiu na manhã desta quarta-feira (21), na Rua Professor Joca Vieira, bairro de Fátima, na zona Leste de Teresina.

Segundo o coronel Emídio Oliveira, do Corpo de Bombeiros, moradores de imóveis próximos ao restaurante informaram ao vigilante sobre um forte cheiro de gás vindo do estabelecimento. O funcionário teria ido verificar e, ao abrir a porta, foi surpreendido pela explosão. "A primeira equipe que chegou encontrou ele dentro do local, mas não sei dizer ao certo onde. A primeira equipe de resgate foi quem socorreu ele dentro do prédio", afirmou.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgências de Teresina (HUT). Segundo informações do hospital, o paciente está em atendimento inicial no pronto atendimento da unidade de saúde. Além das queimaduras, ele apresenta também lesões na cabeça e na face. Apesar disso, ele está consciente e orientado e seu quadro de saúde é estável.

Até o momento não há informações sobre outros feridos no incidente. O restaurante estava fechado no momento da explosão.



Entenda

O restaurante Vasto, inaugurado há menos de um mês na zona Leste de Teresina, explodiu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (21). O estabelecimento fica localizado nas proximidades da Avenida Dom Severino e ficou completamente destruído. A explosão atingiu também o restaurante Coco Bambu, que fica ao lado. Ainda não se sabe o que causou a explosão, mas o impacto foi tão grande que chegou a ser sentido em estabelecimentos e prédios a quarteirões de distância.



