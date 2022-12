"Precisamos aguardar laudo para atestar a causa da explosão”, diz direção do Coco Bambu

Os restaurantes Coco Bambu e Vasto Teresina se manifestaram a respeito da explosão que atingiram seus imóveis no início da manhã desta quarta-feira (21). Por meio de nota oficial, o grupo destacou que aguarda laudo técnico das autoridades competentes para entender o que teria causado o acidente.

Veja fotos do restaurante Vasto que explodiu na zona Leste de Teresina



“Neste momento, precisamos aguardar o laudo dos profissionais técnicos e do Corpo de Bombeiros para atestar a causa do ocorrido. Estamos colaborando com todas as autoridades, com objetivo de elucidar a situação com agilidade e segurança”, diz a nota.



Explosão destruiu restaurante Vasto (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O grupo reforça que não houve nenhuma fatalidade e que ambos os restaurantes estavam fechados e inoperantes no momento do ocorrido. “Um único colaborador sofreu leves escoriações e já está recebendo todo apoio médico necessário, tudo devidamente acompanhado por nossa direção”.

Além disso, a direção do Coco Bambu ressalta que os restaurantes estão fechados para público e que as reservas existentes serão canceladas. O grupo também agradece as mensagens de apoio e solidariedade que têm recebido desde a explosão.



Confira a nota na íntegra:

"Aos clientes e amigos,



Os Restaurantes Coco Bambu e Vasto Teresina informam que hoje, dia 21.12.2022, por volta de 6am ocorreu um acidente que danificou suas instalações.



O restaurante estava fechado e inoperante no momento do ocorrido. Não houve fatalidade ou feridos graves. Um único colaborador sofreu leves escoriações e já está recebendo todo apoio médico necessário, tudo devidamente acompanhado por nossa direção.

Neste momento, precisamos aguardar o laudo dos profissionais técnicos e do Corpo de Bombeiros para atestar a causa do ocorrido. Estamos colaborando com todas as autoridades, com objetivo de elucidar a situação com agilidade e segurança.

No momento, os restaurantes estão fechados ao público. As reservas serão canceladas. Caso tenha um evento conosco nossa equipe entrará em contato.

Agradecemos o carinho e solidariedade de todos.



Teresina, 21.12.2022.

Coco Bambu Teresina"

Entenda

O restaurante Vasto, inaugurado há menos de um mês na zona Leste de Teresina, explodiu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (21). O estabelecimento fica localizado nas proximidades da Avenida Dom Severino e ficou completamente destruído. A explosão atingiu também o restaurante Coco Bambu, que fica ao lado.



Ainda não se sabe o que causou a explosão, mas o impacto foi tão grande que chegou a ser sentido em estabelecimentos e prédios a quarteirões de distância. Segundo o Corpo de Bombeiros, pessoas em prédios, casas e estabelecimentos comerciais relataram ter ouvido um barulho muito alto, tremor e, alguns, chegaram a ter prejuízos, como vidros quebrados.



Dois funcionários estavam presentes no momento da explosão. Uma pessoa saiu ilesa. Já o vigilante do restaurante, identificado como Márcio da Costa e Silva, 35 anos, sofreu queimaduras de segundo grau e terceiro grau nos membros superiores enquanto trabalhava.



A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgências de Teresina (HUT). Segundo informações do hospital, além das queimaduras, ele apresenta também lesões na cabeça e na face. Márcio segue sendo monitorado e avaliado pela equipe multiprofissional do HUT. Até o momento, não há conduta cirúrgica prevista ou previsão de alta. É provável que haja uma internação prolongada para o tratamento das queimaduras.



