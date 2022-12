Veja fotos do restaurante Vasto que explodiu na zona Leste de Teresina

O restaurante Vasto ficou completamente destruído após uma explosão na manhã desta quarta-feira (21). O estabelecimento fica localizado nas proximidades da Avenida Dom Severino, ao lado do Coco Bambu, na zona Leste de Teresina, que também teve estragos. Com a explosão, alguns estabelecimentos comerciais foram danificados. Em prédios próximos, moradores relataram prejuízos. O vigilante do restaurante, Márcio da Costa e Silva, de 35 anos, sofreu queimaduras de segundo grau e foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).



(Fotos: Assis Fernandes/ODIA)













