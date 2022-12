Funcionário pode ter acionado chave por engano e causado explosão, diz delegado

Segundo o delegado Ademar Canabrava, titular do 12º DP, a explosão no restaurante Vasto, localizado na zona Leste de Teresina, pode ter sido causada por falha humana. De acordo com ele, vizinhos alertaram um funcionário do restaurante sobre um forte cheiro de gás vindo do estabelecimento e, ao tentar parar o vazamento, o funcionário teria acionado uma chave por engano, causando a explosão.

"Parece que o funcionário acionou uma chave, o que não era pra ser feito, e isso que causou o incidente. Se não tivesse acionado essa chave, conforme o Corpo de Bombeiros, não teria acontecido o incidente. Com o levantar dessa chave que o estabelecimento explodiu", afirmou o delegado.

Apesar da suspeita, a real causa para a explosão só poderá ser confirmada após a finalização do trabalho da perícia. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil continuam no local levantando informações sobre o incidente.

O funcionário Márcio da Costa e Silva, 35 anos, sofreu queimaduras de segundo grau nos membros superiores na explosão. Ele foi encontrado dentro do prédio destruído pela equipe de socorro do Corpo de Bombeiros.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgências de Teresina (HUT). Segundo informações do hospital, o paciente está em atendimento inicial no pronto atendimento da unidade de saúde. Além das queimaduras, ele apresenta também lesões na cabeça e na face. Apesar disso, o funcionário está consciente e orientado e seu quadro de saúde é estável.





