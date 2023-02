Ministra da Mulher diz que Piauí será “exemplo” e defende medida dura contra feminicídios

No último dia de visita ao Piauí (17), a Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, declarou que o estado deverá ser um “grande exemplo nacional” nas políticas públicas empregadas para defesa dos direitos das mulheres. A gestora defendeu medidas “duras” para combater os crimes de feminicídio em todo o Brasil e revelou que o Governo Federal trabalha para a implantação de um protocolo de defesa das estudantes em Universidades Federais nacionais.

“A vinda para o Piauí foi muito boa, os resultados são ótimos, vamos ter grandes parcerias. O Piauí tem um governo comprometido e diversas ações em andamento. Vamos ter um estado que vai dar um grande exemplo nacional. Temos a parceria com a Casa da Mulher Brasileira, parcerias com a segurança pública, vamos fortalecer essas políticas e estamos estabelecendo o começo de um grande caminho de quatro anos de parceria”.

“O protocolo é importante por que através de procedimentos simples, duros as vezes, podem ajudar as mulheres a saírem da violência. Temos uma conversa com o Ministro Camilo para se estabelecer uma política dentro das universidades de segurança para as mulheres”. O secretário de Segurança do estado, Chico Lucas, agradeceu ao encontro com a Ministra e falou em “desenvolver e aperfeiçoar o protocolo de atendimento às mulheres vítimas de violência”.

Outras medidas anunciadas no Piauí

Dentre as ações para enfrentar a violência contra a mulher, a ministra anunciou um pacto nacional de combate ao feminicídio, a retomada do Projeto Mulher Viver Sem Violência, a reestruturação do Disque 180 para atendimento às mulheres vítimas de violência e uma parceria com os governos estaduais e municipais para, dentre outras medidas, combaterem a desigualdade salarial entre homens e mulheres.



Críticas às viaturas lilás

Durante o evento, Chico Lucas teceu críticas às pessoas que criticaram as novas viaturas da PM do Piauí, estilizadas na cor lilás para dar atendimento e apoio específico às mulheres durante o carnaval. “O fato de nós colocarmos uma cor na viatura, que era inusual, é motivo de um debate. Isso mostra o quanto estamos atrasados. Enquanto ainda é machista e patriarcal. Muitas pessoas nem sabem que a cor lilás é a cor da luta contra a violência”, disse.

“É muito importante a vinda da Ministra das Mulheres ao Piauí e todos nós, mulheres e homens, temos como obrigação enfrentar a violência contra a mulher. Não podemos permitir que isso seja naturalizado. E lembrar que políticas públicas para as mulheres não é só a questão da segurança, mas também é saúde, é educação. Infelizmente, a pauta que monopoliza é a violência”.

