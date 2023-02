“Todos vão saber que é um agressor”, diz Chico Lucas sobre viatura lilás usada no Corso

Foram entregues, nesta sexta-feira (10), três viaturas da cor lilás que serão usadas em ocorrências relacionadas a casos de violência contra a mulher durante o Corso de Teresina. As novas viaturas entregues à Patrulha Maria da Penha fazem parte do novo protocolo de segurança implementado pela Secretaria de Segurança Pública voltado para coibir casos de violência contra a mulher no Piauí.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, os veículos têm como objetivo causar constrangimento social ao agressor e devem ser usados em todos os grandes eventos realizados no estado. “Aquela mulher, que é vítima do seu parceiro ou que sofrer importunação, vai ter um atendimento específico e o agressor vai sair preso em uma viatura lilás, por policiais mulheres, que não vão permitir que a violência contra mulher ocorra, para que todos saibam que ali é agressor”, enfatizou o secretário.

Já a delegada Bruna Verena, que é diretora do Departamento Estadual de Proteção à Mulher, a cor Lilás “representa a igualdade de gênero no Brasil inteiro. A gente só de falar de fim da violência contra a mulher quando a gente falar de igualdade de gênero. O que buscamos é homens e mulheres em igualdade. Queremos que um dia, as mulheres sejam tão respeitadas quanto os homens são. E o Lilás representa isso”, disse.

A delegada destacou também quais atitudes podem se enquadrar no crime de importunação sexual. “Como a campanha fala: ‘Não é não!’. Ou seja puxão para beijos, toques indevidos no corpo sem o consentimento em áreas íntimas (seios, bumbuns) tudo isso é crime de importunação sexual com pena de um a cinco anos”.

Como denunciar?

Durante o Corso, haverá um centro integrado de atendimento às vítimas, com a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Secretaria das Mulheres tanto municipal, quanto estadual para acolher as mulheres que precisarem de atendimento. Os canais de denúncia e comunicação com o centro integrado são: o Boletim On Line, Disque 180, Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres e a Central de Gênero, todas no local do evento.

