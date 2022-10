Pela segunda vez, Piauí dá maior vitória proporcional a Lula contra Bolsonaro

O Piauí deu novamente a maior vitória proporcional ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, contra o atual presidente Jair Bolsonaro, nas Eleições Gerais de 2022. No Piauí, Lula obteve 76,86% dos mais de 2 milhões de votos registrados no segundo turno, enquanto Bolsonaro teve 23,14%. Esse é o melhor desempenho do candidato do PT em todos os estados do país. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito o novo presidente do Brasil neste domingo (30).

Foto: Ricardo Stuckert

O presidente eleito conseguiu ampliar a sua votação no estado em 33.375 votos em relação ao primeiro turno. No dia 1º de outubro, 1.518.008 eleitores piauienses votaram no candidato do PT. Neste domino (30), foram 1.551.383 votos. Já Bolsonaro teve 406.897 no primeiro turno e 467.065 no segundo turno, um total de 60.168 votos a mais.

Também ficam no Piauí oito das dez cidades com o melhor desempenho do presidente eleito. Confira a lista.

Guaribas - Piauí (93,86%) Campinas do Piauí - Piauí (93,11%) Bonfim do Piauí - Piauí (92,58%) Fartura do Piauí - Piauí (92,52%) Capitão Gervásio Oliveira - Piauí (92,44%) São Braz do Piauí - Piauí (92,35%) Terra Nova - Pernambuco (92,32%) Carnaubeira da Penha - Pernambuco (92,30%) Isaías Coelho - Piauí (92,09%) Curral Novo do Piauí - Piauí (92,07%)

Depois do Piauí, os estados da Bahia e Maranhão deram as maiores vitórias proporcionais a Lula sobre Bolsonaro, com 72,12% a 27,88% e 71,14% a 28,86%, respectivamente. Já os estados de Roraima, Rondônia e Acre deram as maiores vitórias proporcionais a Bolsonaro contra Lula. Em Roraima, o candidato do PL teve 76,08% contra 23,92% do petista. Em Rondônia, 70,66% dos eleitores votaram em Bolsonaro e 29,34% em Lula. No Acre, Bolsonaro teve 70,30% e Lula 29,70%.

O resultado das eleições de 2022 repete o desempenho do PT no Piauí das últimas duas eleições presidenciais. Em 2018, o Piauí também deu a maior votação proporcional a Fernando Haddad (PT), candidato do PT que substituiu Lula na disputa pela presidência. O petista registrou 77% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro obteve 22% dos votos válidos. Em 2014, Dilma Rousseff venceu no Piauí com larga maioria, com mais de 78% dos votos.

O resultado

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito o novo presidente do Brasil neste domingo (30/10). O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) foi declarado eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral como vencedor às 19h57 no momento que a apuração alcançou 98,81% dos votos contabilizados em todo o país, momento que o petista abriu diferença de quase 2 milhões de votos.

O candidato do PT saiu atrás na apuração e só virou quando chegou a 67,76% das seções apuradas. Bolsonaro somava 40 milhões de votos, Lula alcançou a mesma marca, conseguiu ampliar e manteve a diferença. O petista derrotou o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), em uma das eleições mais importantes da história democrática.

