Piauí completa 12 dias sem registrar óbitos por covid-19

Mais uma vez o Piauí não registrou óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), nenhum caso ou morte em decorrência da doença foi registrado neste sábado (04). Com isso, o estado completa 12 dias sem mortes por covid. A última ocorreu no dia 23 de maio. Desde o início da pandemia, 368.101 casos de covid-19 foram registrados no Piauí e 7.746 morreram de complicações da doença.

O baixo índice de casos e óbitos no estado nos primeiros dias de junho mantém a tendência do último mês, quando foram registrados os menores números da doença no Piauí desde o início da pandemia, em março de 2020. Em maio, foram contabilizados 67 casos e sete óbitos. O reflexo dessa redução expressiva dos índices da covid pode ser vista através da taxa de ocupação de leitos na rede hospitalar do Piauí. Segundo a Sesapi, quase 87,6% dos leitos clínicos e 64,9% dos leitos de UTI estão vagos no estado.

Em Teresina, os casos e óbitos também têm se mantido estáveis, o que levou o Comitê de Operações Emergenciais (COE) Municipal a manter a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados em Teresina. Desde o dia 14 de março deste ano, o uso do equipamento de proteção é facultativo na Capital.

